T24 LogoT24 Logo
Spor

Triatlon Federasyonu'na kayyum atandı

Ercan ATA - ANKARA / DHA Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun taslak ana statüsünü iptal etmiş ve ardından 6 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan 204 delegeden 84

04 Nisan 2018 00:03

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Ankara 22\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Triatlon Federasyonu\'nun taslak ana statüsünü iptal etmiş ve ardından 6 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu\'nda oy kullanan 204 delegeden 84 tanesi, noter kanalı ile federasyona imza göndererek yasa gereği seçim kararı alınmasını istemişlerdi.
Ancak Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik\'in başkanlığındaki yönetim kurulu, bu kararlara rağmen genel kurul kararı almadılar. Bu gelişme üzerine genel kurul için imza toplayan delegeler ve Spor Genel Müdürlüğü, konuyu Tahkim Kurulu\'na taşımışlardı.
TAHKİM KURULU KAYYUM ATADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim kurulu Esas-2018/62, Karar-2018/77 -karar tarihi 27.03.2018 tarihli oturumunda Türkiye Triatlon Federasyonu Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu\'nun Tahkim Kurulu tarafından belirlenecek 3 kişilik komisyon marifetiyle yapılmasına, komisyonun avukatı Halil İbrahim Ayçiçek ve Spor Genel Müdürlüğü hukuk müşavirliğinin bildireceği bir hukukçu ve federasyonun belirleyeceği bir hukukçu üyeden oluşmasına karar verdi.
Tahkim Kurulu\'nun kayyum olarak seçtiği isimler federasyon delege yapısını belirleyecek ve 60 gün içinde olağanüstü genel kurulun yapılmasını sağlayacaklar.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ercan ATAANKARADHA AnkaraAsliye Hukuk Mahkemesi Türkiye Triatlon FederasyonuKasımTürkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel KuruluAncak Triatlon Federasyonu BaşkanıTamerBuSpor Genel MüdürlüğüTahkim KuruluTAHKİM KURULU

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24