T24 LogoT24 Logo
Spor

Trezeguet'de Juve özlemi

Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan David Trezeguet, Juventus'a yardım edemeyecek olmaktan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

17 Ekim 2008 03:00


Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan David Trezeguet, Juventus'a yardım edemeyecek olmaktan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Eylül ayında iki kez dizinden ameliyat olan Fransız oyuncu, formasını özlediğini ve önemli karşılaşmalarda forma giyememesinin üzücü olduğunu söylerken, Napoli, Real Madrid ve Turin derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Çarşamba günü 31. yaş gününü kutlayan Trezeguet, "Zorlu mücadelelerde takımda, arkadaşlarımın yanında olmalıydım ama şu an sadece mümkün olan en kısa sürede takımdaki yerimi almak için çabalıyorum" şeklinde konuştu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24