Trezeguet'de Juve özlemi



Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan David Trezeguet, Juventus'a yardım edemeyecek olmaktan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.



Eylül ayında iki kez dizinden ameliyat olan Fransız oyuncu, formasını özlediğini ve önemli karşılaşmalarda forma giyememesinin üzücü olduğunu söylerken, Napoli, Real Madrid ve Turin derbisinde takımdaki yerini alamayacak.



Çarşamba günü 31. yaş gününü kutlayan Trezeguet, "Zorlu mücadelelerde takımda, arkadaşlarımın yanında olmalıydım ama şu an sadece mümkün olan en kısa sürede takımdaki yerimi almak için çabalıyorum" şeklinde konuştu.







