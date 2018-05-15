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Spor

Trezeguet operasyonu tamam; 2 yıllık imza!

Oynadığı futbolla herkesin dikkatini çeken genç futbolcu imzayı attı

15 Mayıs 2018 14:35

Kasımpaşa Kulübü, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından opsiyonlu kiraladığı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet), bonservisini satın aldı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, 23 yaşındaki Mısırlı futbolcunun 2 milyon Euro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Öksüz, ayrıca, Veysel Sarı ve David Pavelka ile 3 yıllığına anlaştıklarını, iki oyuncuyla da bugün sözleşme imzalanacağını aktardı.

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TrezeguetKasımpaşaSpor Toto Süper Ligbonservis2 yıllık imza

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