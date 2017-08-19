Trezeguet: Büyük bir takıma gol atmak beni mutlu etti

Konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da maçın skorunu belirleyen golü atan ve performansıyla beğeni toplayan Trezeguet maç sonunda, "Büyük bir takıma gol atmak beni mutlu etti" diye konuştu.

Lakabı olan Trezeguet'in de hikayesini anlatan Mısırlı futbolcu, "8 yaşındayken forvet oynuyordum ve hocam beni Mahmoud Trezeguet olarak çağırıyordu, sonra da böyle devam etti" dedi.

Trezeguet'in açıklamasının tamamı şöyle:

Her şeye çok fazla şükrediyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Büyük bir takıma gol atmak da beni oldukça mutlu etti.

Trezeguet ismi geçmişten geliyor. 8 yaşındayken forvet oynuyordum ve hocam beni Mahmoud Trezeguet olarak çağırmaya başladı ve ondan sonra da böyle devam etti.