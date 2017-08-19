T24 LogoT24 Logo
Spor

Trezeguet: Büyük bir takıma gol atmak beni mutlu etti

"8 yaşındayken hocam beni Trezeguet diye çağırıyordu, sonra da böyle devam etti"

19 Ağustos 2017 03:06

Konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da maçın skorunu belirleyen golü atan ve performansıyla beğeni toplayan Trezeguet maç sonunda, "Büyük bir takıma gol atmak beni mutlu etti" diye konuştu.

Lakabı olan Trezeguet'in de hikayesini anlatan Mısırlı futbolcu, "8 yaşındayken forvet oynuyordum ve hocam beni Mahmoud Trezeguet olarak çağırıyordu, sonra da böyle devam etti" dedi.

Trezeguet'in açıklamasının tamamı şöyle:

Her şeye çok fazla şükrediyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Büyük bir takıma gol atmak da beni oldukça mutlu etti.

Trezeguet ismi geçmişten geliyor. 8 yaşındayken forvet oynuyordum ve hocam beni Mahmoud Trezeguet olarak çağırmaya başladı ve ondan sonra da böyle devam etti.

 

 

ETİKETLER

TrezeguetKasımpaşaBeşiktaşgolbüyüktakım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24