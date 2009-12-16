Trenler 16 memur için hareket etmedi

T24 - Demiryolu çalışanları 25 Kasım’daki uyarı grevine katıldıkları gerekçesiyle işten uzaklaştırılan 16 kişinin görevlerine iade edilmesi için grev başlattı. Haydarpaşa’daki tren seferleri durdurulurken, memurların eylemine polis müdahale etti.



Türk Ulaşım-Sen ve Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın (BTS) başlattığı eylem nedeniyle Haydarpaşa Garı'ndan hareket etmesi gereken trenler, bu sabah hareket etmedi.

Vatandaşlara gardan sık sık yapılan anonslarla eylem nedeniyle tren seferlerinin yapılamadığı duyuruluyor.

Bu arada, emniyet güçlerinin gar ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Boş tren vagonları, peronlarda bekliyor.

Türk Ulaşım-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı İsmail Çiftçi, eylemin süresiz olduğunu ifade ederek, ''Biz göreve hazırız ama ortamı geren yöneticilerdir. Yolcuları mağdur ediyorlar'' dedi.

BTS İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Hasan Bektaş da "Ortada böyle bir hukuksuzluk var. Yöneticilerin yanlıştan dönmelerini ve 16 arkadaşımızın derhal göreve iadelerini istiyoruz'' diye konuştu.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Garı'nda toplanan grup, ''Baskılar bizi yıldıramaz'' yazılı pankart açıp, sloganlar attı. Garda trenlerden inen kimi makinistler de eylemcilere katıldı.

Garda geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, eylemcilerin peronlara girmesine izin vermedi.

Gardan 00.05'te hareket etmesi gereken Ankara'dan İzmir yönüne gidecek 9 Eylül Ekspresi makinisti de trenden indi. Tren, yaklaşık 1 saatlik gecikmenin ardından başka bir makinistle yola devam etti. Mağdur olan yolcular duruma tepki gösterdiler.

Eylem nedeniyle, Eskişehir Garı'nda ve Enveriye İstasyonu'nda gergin anlar yaşandı. Eylemcilere kimi siyasal parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de destek verdiler.

Enveriye İstasyonu'na gelen İstanbul-Konya ve Konya-İstanbul seferlerini yapan Meram Ekspresi de yaklaşık 1 saat istasyonda bekledi.

TCDD görevlileri, İstanbul'a gidecek treni başka bir makinistle yaklaşık 1 saat sonra hareket ettirdi.

Bu arada Konya'ya gidecek Meram Ekspresi de uzun süre istasyonda bekledi. Trenin hareket etmemesi üzerine yolcular tepki gösterdiler. Makinist bulunamadığı için Meram Ekspresi halen istasyonda bekliyor.

Güney ve Anadolu Ekspresi de yaklaşık 1 saatlik gecikmenin ardından hareket edebildiler.

ADAPAZARI

Türk Ulaşım-Sen üyeleri Adapazarı Garı'nda da eylem yaptı. Makinistlerin de eyleme destek vermesi nedeniyle Adapazarı-Haydarpaşa tren seferlerinin bugün yapılamayacak.

Türk Ulaşım-Sen Sakarya Şube Başkanı Cihat Koray, ''Demokratik açılım arifesinde memur açılımı yaparak ILO sözleşmelerine göre çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi ve bütün çalışanların demokratik hakları en iyi şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. Memurlar bu konuda kararlıdır. Sonuna kadar da mücadelesini sürdürecektir'' diye konuştu.

Garda trenin hareket saatini bekleyen Emine Topçu adlı yolcu 4 yıldır kanser tedavisi gördüğünü, ilaçlarını almak için İstanbul'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gideceğini belirterek, ''Treni bekliyorum, hareket etmezse otobüsle gideceğim. Eylem yapılacağına ilişkin bir şey söylemediler'' diye konuştu.

Tren saatini bekleyen İbrahim Ertuğrul ise Arifiye ilçesine gitmek için 2 saatten beri beklediğini belirterek, ''Minibüsler de çalışmıyor, bekliyorum. Hangi nedenle olursa olsun, böyle yapılması yanlış'' dedi.

BALIKESİR

İzmir-Ankara seferini yapan İzmir Mavi ve 9 Eylül Ekspresleri Balıkesir Garı'nda durduruldu. Garda trenlerden inen makinistler, burada toplanan eylemcilere katıldılar.

Tren seferlerinin yapılmamazken, yolcular gara gelen otobüsle gidecekleri yere gönderildi.

Eylem nedeniyle, Balıkesir Garı'nda gergin anlar yaşandı. Polis, geniş güvenik önlemleri aldı.

Eylemcilere Balıkesir Üniversitesi'nden bir grup öğrenci ile kimi siyasal parti ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

ADANA

Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Ulaşım-Sen) ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Adana şubeleri, işten uzaklaştırılan 16 TCDD çalışanının görevlerine iadesi amacıyla Adana Garı'nda eylem yaptı.