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Trenin önüne atlayarak intihar etti

OSMANİYE, (DHA) -OSMANİYE'de 48 yaşındaki Necip Yaprak, yük treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi

11 Eylül 2017 14:38

OSMANİYE, (DHA) -OSMANİYE\'de 48 yaşındaki Necip Yaprak, yük treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi.
Olay Şirinevler Mahallesi Asri Mezarlık civarında bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Raylar üzerine çıkan Necip Yaprak, iddiaya göre, İskenderun-Sivas seferini yapan 39 yaşındaki Atalay T. yönetimindeki yük treninin önüne atladı. Makinist tarafından son anda görülüp, sesli uyarılarına rağmen kaçmayan Necip Yaprak trenin altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Yaprak\'ın öldüğü belirlendi. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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