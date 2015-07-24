Trenin kliması bozuldu, sıcaktan bunalan yolcular imdat frenini çekti

Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin klima sistemi arızalanınca sıcaktan bunalan yolcular imdat frenini çekti. Sistemi arızalanan tren hareket edemeyince, havalimanına yetişmek isteyen yolcular mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan 32258 sefer sayılı trenin klima sistemi arızalandı. Havanın aşırı sıcak olması nedeniyle trende bulunan yolcularda bu durumdan etkilendi. Sıcağa dayanamayan bazı yolcularda duruma isyan ederek İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık İstasyonu'nda trenin imdat frenini çekti. İmdat kolunun çekilmesiyle bir anda tren durunca kapılarda açıldı. Yolcular, az da olsa rahatlarken bu kez de trende teknik bir arıza oluştu.

Uçağa yetişmek isteyen yolcular gerildi

Elektronik hareket sistemi devre dışı kalan tren, Çamlık İstasyonunda Selçuk ilçesine kadar gelebildi. Tren bu durakta 45 dakika bekleyince, havalimanına yetişmek isteyen yolcularda duruma tepki gösterdi. Mağdur olan 400'e yakın yolcu için harekete geçen yetkililer, kısa zamanda 14'ye yakın minibüs kiraladı. Yolcular, daha sonra ise otobüslerle İzmir'e ulaştırıldı. Selçuk İstasyonunda bekletilen arızalı tren ise İzmir’den gelen teknik ekibin yaptıkları çalışmalar sonucu İzmir’e gönderildi.

TCDD kısa zamanda sorunu çözmeye çalıştı

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri, yolcuların kısa zaman içerisinde gideceği noktalara ulaştırılmaya çalışıldığını ve olay sonrası 14 minibüs kiralandığını bildirdi. Trenin Denizli'den saat 12.50'de hareket ettiğini ifade eden yetkililer, klima sisteminin arızalanmasıyla yolcuların imdat frenini çektiğini ve bu durum nedeniyle daha çok gecikme yaşandığını belirtti.