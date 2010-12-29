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TRENİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZIN AYAĞI KOPTU BATMAN (A.A)

29 Aralık 2010 18:36

-TRENİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZIN AYAĞI KOPTU BATMAN (A.A) - 29.12.2010 - Batman'da meydana gelen tren kazasında üniversite sınavlarına hazırlanan genç kızın ayağı koptu. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde Melek Biçen (20), arkadaşıyla tren raylarından geçmeye çalıştığı sırada yük treni çarptı. Kazada ağır yaralanan Biçen'in sağ ayağı koptu. Biçen, vatandaşlar tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Biçen, sevk edildiği Özel Medical Park Hastanesine tedavi altına alındı. Bu arada vatandaşlar, tren rayları civarında uyarı levhası ve korumanın olmadığını iddia ederek, yetkililere tepki gösterdi.

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