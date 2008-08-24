Trene mayınlı tuzak

Gürcistan'ın stratejik doğu-batı demir yolunda akaryakıt taşıyan bir trende, Gori kenti yakınlarında yol aldığı sırada meydana gelen patlamada iki tanker havaya uçtu. İtfaiye ekipleri patlamadan etkilenmeyen 19 vagonu yangın yerinden ayırmayı başardı, sadece iki vagon alev aldı. Ancak Gürcistan televizyonu tanker-vagonlardan 10'unun alev aldığını duyurdu. Televizyon, yakındaki iki evin de hasar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, patlamanın olduğu demir yolu hattının ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlamasından dolayı önemli bir güzergah olduğuna, zira Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den demir yolu hattıyla getirilen petrolün bu hat üzerinden Gürcistan'ın Karadeniz kıyılarına, oradan da Avrupa'ya ulaştırıldığına işaret ettiler.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Şota Utiaşvili, ''Tren muhtemelen Azerbaycan'dan petrol getiriyordu'' dedi. Utiaşvili, patlamanın kesin nedeninin henüz bilinmediğini, ''demir yolu üzerine mayın döşenmiş olabileceğini'' söyledi.



Azerbaycan'dan gelen bu demir yolu hattı başkent Tiflis'ten sonra batı yönünde üçe ayrılarak, biri Poti limanına, diğeri Batum limanına, üçüncü kolu ise Türkiye sınırı yakınına devam ediyor.