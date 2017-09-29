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Dünya

Trene binmek için birbirlerini ezdiler: 22 ölü

(Ölü sayısı 15’ten 22’ye yükseldi) Mumbai, 29 Eylül, (DHA)- Hindistan’ın Mumbai kentinde Elphinstone Tren istasyonunda çıkan izdihamda 15 kişi ezilerek hayatını kaybetmişti, öğlen saatlerinde ölü sayısının 22’ye ulaştığı kaydedildi

29 Eylül 2017 17:14

(Ölü sayısı 15’ten 22’ye yükseldi)

Mumbai, 29 Eylül, (DHA)- Hindistan’ın Mumbai kentinde Elphinstone Tren istasyonunda çıkan izdihamda 15 kişi ezilerek hayatını kaybetmişti, öğlen saatlerinde ölü sayısının 22’ye ulaştığı kaydedildi. Arbede Elphistone caddesini Parel istasyonuna bağlayan ahşap köprüde gerçekleşti. İzdihamda 22 kişi hayatını kaybederken, 27 ise yaralandı. Bir demiryolu görevlisinin anlattıklarına göre dört tren aynı anda geldi ve yağmur nedeniyle birkaç kadın yolcu merdivenlerde kaydı, bu da artan kalabalık için kargaşa yarattı. Polis sözcüsü ise yaralıların hastaneye kaldırıldığını, köprü dar olduğu için insanların ezilerek can verdiğini söyledi. Bazı görgü tanıklarına göre ise, yolcular köprüdeyken, yolu bağlayan yaya üst geçidinin çöktüğü söylentisi kalabalığı tetikledi ve kalabalık içinde panik yarattı. Aşırı yağmurun hakim olduğu bölgede yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

Dar köprüde izdiham halindeki insanlar

Köprüye tırmanıyorlar

Birbirlerinin üzerinden geçiyorlar

 

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