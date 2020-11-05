İzmir depreminin görsellerini hediyelik eşya yapan şirket tepki çekti; Trendyol satışı durdurdu

İzmir'de meydana gelen depremde 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in, kurtarma ekiplerinden bir kişinin parmağını tuttuğu fotoğraf gündem olmuştu. Trendyol'da bu fotoğrafın basıldığı hediyelik ürünlerin satışa sunulması tepki çekti.

Trendyol bünyesi altında hediyelik eşya satışı yapan Hediyehanem isimli şirket ürünlerini satışa sundu. Gelen tepkilerin ardından ürün Trendyol’un internet sitesinden kaldırılırken, ürünün satışa sunulduğuna dair fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

Trendyol açıklama yaptı

Trendyol konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada platformda bu tip ürünlere yer verilmediğinin altı çizilerek tespit edilen ürünlerin hemen satışının durdurulduğu bildirildi. Açıklamanın tamamı şöyle: "Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez. Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık. Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz."