Trendyol’dan, Aydın Ayaydın’ın T24’teki yazısına düzeltme ve cevap: İddiaları gerçek dışı, karalama amaçlı 

Düzeltme ve Cevap Metni

Son dönemde haber sitenizde Aydın Ayaydın adlı yazarınız tarafından dile getirilen ve Trendyol’un ticari itibarını zedelemeye yönelik iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle; Alibaba Trendyol’un yatırımcılarından biri olup geçtiğimiz günlerde tamamlanan yatırım turu sonucunda dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından biri olan Softbank ve Amerika’nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic başta olmak üzere Asya, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’dan yeni yatırımcılar şirketimize yatırım yapmıştır. Trendyol, T.C. vatandaşı kurucuları ve üst düzey kadrosu tarafından yönetilmektedir.

Şirketimiz, kurduğu ekosistemle 1 milyonu aşkın doğrudan ve dolaylı istihdam yaratmış durumdadır. Türkiye geneline yayılmış pazar yerindeki satıcılardan, KOBİ’lere, girişimci kadınlardan, sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşları için değer üretmeyi odağına alan Trendyol, Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandıran ve yerel kalkınmaya katkı sunan bir ekosistemdir. Hedefimiz Türkiye’ye pozitif katkı sağlayarak sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza devam etmektir.

Haber siteniz yazarlarından Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın 8 Ekim 2021 tarihli yazısında yer alan ve doğrudan şirketimizin itibarını zedelemeye dönük gerçek dışı iddialarına yanıtlarımız aşağıda yer almaktadır. Yazarın şirketimizle ilgili gerçek dışı ve manipülatif iddialarına bundan sonra mahkemeler kanalıyla cevap verilecektir.

“Hintli ev hanımı Manya Chopra 28 Haziran 2021 tarihinde 71-75 Shelton Street, Covent Garden , London adresini göstererek TRENDYOL E-COMMERCE LTD şirketini kurup sicil ticaret gazetesinde yayımlıyor. Gösterilen adres, tabela şirketlerin adres olarak kullandığı bir yer. Üstelik Mrs.Chopra Hint uyruklu ve ikamet adresi Hindistan’da olunca dikkatimi daha çok çekti. İçinde AliBaba veya Trendyol ismi geçince artık huylanmaya başlıyorum. Mutlaka ardından olağan dışı bir olay gerçekleşecek diye bakıyorum. Çünkü AliBaba ve Trendyol ismi nerede geçse, hukuk dışı bir iddia gündeme geliyor. Sözünü ettiğim Trendyol e-Commerce Ltd. in gerçek sahibinin Hindistan’da oturan bir ev hanımı olması bana pek gerçekçi gelmedi. Bu şirketin gerçek sahibinin Manya Chopra olabileceği bana mantıklı gelmediği gibi, içinde Trendyol ismi geçince, perde arkasında yine Çinli AliBaba nın bir cinliği olabileceğini düşünmüyor değilim. Acaba bu şirket AliBaba nın talimatı ile mi kuruldu. Dikkat çekmemek için Alibaba yerine Hint’li bir ev hanımın ismi mi kullanıldı? İngiltere’de ilerde bir Trendyol ismi ile ticari manada bir operasyonu mu olacak. Sonradan gerçek sahipleri ortaya çıkacak.”

Bahsi geçen Manya Chopra isimli şahıs ve anılan adreste kurulmuş Trendyol E- Commerce Ltd. şirketi ile şirketimizin veya şirketimiz ortaklarının herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu olay tüm büyük markaların sıklıkla karşılaştığı kötü niyetli bir marka hakkına tecavüz eyleminden kaynaklanmakta olup İngiltere’de mukim avukatlarımız konuyu araştırmakta, gerekli hukuki müracaatları yapmaktadırlar. Dolayısı ile yeteri kadar araştırmadan sadece şirketimizi karalama amacı ile yazılan yazının gerçekleri yansıtmadığını önemle vurgulamak isteriz.

“Trendyol’un yasa dışı cüzdan uygulamasına kim dur diyecek?”

Trendyol Cüzdan uygulaması yasadışı değildir. Trendyol Cüzdan, Trendyol müşterilerinin hayatını ödeme adımında kolaylaştıran, özellikle iptal ve iade süreçlerinde memnuniyetlerini büyük oranda arttıran, e-ticaretin büyüme hızına olumlu etkileri olan bir uygulamadır. Kullanıcıların kredi kartı veya banka kartından belirli bir miktarda para yükleyerek, sadece Trendyol’da alışveriş yapmalarını sağlayan Trendyol Cüzdan, müşterilere güvenli ve hızlı bir şekilde ödeme imkanı sunmaktadır.

Trendyol Cüzdan, yalnızca Trendyol hizmet ağında kullanılabilen bir ön ödemeli ödeme aracıdır. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“6493 sayılı Kanun”) 18. maddesinin 5. fıkrasında “elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar bu Kanun kapsamı dışındadır” denilmektedir. Trendyol Cüzdan da sadece Trendyol müşterileri tarafından Trendyol’dan yaptıkları alışverişlerde kullanılabildiğinden 6493 sayılı Kanun’la uyumludur.

Öte yandan, 6493 sayılı Kanun’un 12/2.h maddesinde “sadece ödeme aracını çıkaranın iş yerinde, sınırlı bir hizmet sağlayıcı ağında ya da sınırlı bir mal veya hizmet çeşidi için ödeme aracını ihraç eden ile yapılan ticari bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen mal veya hizmet alımında kullanılabilen araçlara ilişkin işlemler”in ödeme hizmeti olmadığı belirtilmektedir. Trendyol Cüzdan, Trendyol tarafından çıkarılan ve yine sadece bu işyerinde yani Trendyol’da geçerli olan bir ödeme aracı olduğundan, 6493 sayılı kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasının h bendinde tanımlandığı üzere ödeme hizmeti olarak da değerlendirilemez.

Buna ek olarak, cüzdan uygulaması Trendyol’a özgü değildir, sektörde başka şirketler tarafından da kullanılan, e-ticaret sektörü dinamiklerine uygun yaygın bir uygulamadır. Trendyol Cüzdan uygulamasının mevcut mevzuata aykırılık içermediği, resmi kurumlardan teyid edilmiş bulunmaktadır.

“İnternet üzerinden Trendyol’dan bir cüzdan alıyorsunuz. Sanki bankada hesap açıyormuş gibi, para topluyor. Cüzdan açıp bu cüzdana para yatırıyorsunuz. Artık tüm finans bilgileriniz Çinli Ali Baba’nın Çin’deki networkünde.”

Trendyol Cüzdan ile ilgili hiçbir bilgi/veri başta Alibaba olmak üzere herhangi bir şirketle paylaşılmamaktadır ve bu bilgilerin Alibaba’nın Çin’deki networkünde tutulduğu iddiası kesinlikle gerçek dışıdır.

“Diyelim ki bu cüzdana para gönderdiniz. Artık alışverişinizi bu cüzdandaki para ile yapacaksınız. Ama vazgeçtiniz bana paramı geri verin dediğinizde size paranızı geri vermiyor. Bununla alışverişe devam edin diyor.”

Bu iddia da tamamen asılsızdır. Trendyol Cüzdan kullanan müşteriler kuşkusuz ki; cüzdanlarına yükledikleri bakiyelerini diledikleri zaman yükleme yaptıkları kredi ve banka kartına geri aktarabilirler.

“Kafasına göre para topluyor ve topladığı bu paraları bir şekilde Çinli AliBaba’ya aktarıyor”

Bu iddia da tamamen asılsızdır. Müşterilerimizin Trendyol Cüzdan’daki bakiyeleri hiçbir yere aktarılmamaktadır.

“Yerli firmaların ve satıcıların adeta kanını emiyor. Tüketicilere de orijinal diye çin malı ürün satarak mağdur olmalarına sebep oluyor.”

Trendyol komisyonları, adil rekabet koşulları ve piyasa dinamikleriyle uyumludur. Ortalama komisyon oranının zaman içinde azaldığı görülmektedir. Platformda satış yapan işletmelerin %99’u esnaf ve KOBİ’lerdir ve tamamı Türkiye’de yerleşiktir. Elektronik gibi ağırlıklı olarak ithal ürünler içeren kategoriler dışarıda bırakıldığında Trendyol’daki ticaret hacminin %72’si yerli ürünlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu iddianın da gerçeklik payı yoktur.

“Ülkenin “ulusal güvenliği” diye bir kavram vardır. Sen bunu bilmiyor olamazsın. Trendyol olarak bilmezsen bile senin T.C. vatandaşı olan tepe yöneticilerin de mi bilmiyor? Onlar, ülkesinin ulusal güvenliğini bir kenara bırakarak sadece ceplerine giren parayı düşünüyor olamaz. Buna inanmak istemiyorum.”

Trendyol çalışanlarının tamamı ülkesinin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Trendyol’un başarısı bu ekibin eseridir. Trendyol, kuruluşundan bugüne, toplam 2.2 Milyar ABD doları tutarındaki yatırımın tamamını Türkiye’ye yapmıştır. Türkiye’nin ilk decacorn’u olduktan sonra yeni hedefimiz küresel ölçekte bir Türk teknoloji şirketi olarak bayrağımızı kendi alanımızda zirveye taşımaktır. İşini iyi yaparak ülkemizin kalkınması için durmadan çalışan ekibimizin, bahsi geçen yazıdaki ifadelerle itham edilmesini kınıyoruz.

Trendyol olarak, doğrudan ticari itibarımızı hedef alan ve sistematik biçimde devam eden temelsiz, mesnetsiz ve ölçüsüz ithamlara dayanan köşe yazıları konusunda hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.