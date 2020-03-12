Trendyol'dan "45 liradan 15 liraya düşen makarna" açıklaması

Alışveriş sitesi Trendyol'daki "45 liradan 15 liraya düşen makarna"nın sosyal medyada tepki toplamasının ardından siteden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Fiyatları biz belirlemiyoruz, haksız fiyatları şikayet edin" açıklaması yapıldı. Öte yandan söz konusu makarna şirketi de değerinin 10-20 katına satılan makarnalar için konuyla ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs'ün Türkiye’de görülmesinin ardından kolonya ve tuvalet kağıdının yanı sıra makarna, un gibi evde stoklanabilir ürünlere de talep arttı. Marketlerde bu ürünlerin satıldığı raflar boşaldı.

Yoğunluğun ardından online alışveriş sitesi Trendyol’da görülen fahiş makarna fiyatları ise kullanıcıların tepkisini çekti. Yüksek makarna fiyatlarının olduğu görseller sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılınca Trendyol’dan konuya ilişkin açıklama geldi.