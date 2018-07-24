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Ekonomi

Trendyol, Alibaba'ya resmen satıldı

Satın alma ile Trendyol'un, değeri 1 milyar doları aşan ilk Türk girişim haline geldiğini iddia ediyor

24 Temmuz 2018 18:04

Dünyanın en büyük perakendecisi Çinli dev Alibaba‘nın, 2009’da kurulan Türkiye’nin lider e-ticaret platformlarından Trendyol’u satın alması’na Rekabet Kurumu’ndan onay geldi.

Shiftdelete.net’in haberlerine göre, Türkiye’de de bu tarz büyük satın alma ve birleşme işlemlerinin, rekabet mevzuatı nedeniyle Rekabet Kurumu’nun onayından geçmesi gerekiyor.

Alibaba’nın Trendyol’a yatırım yaptığı 28 Haziran’da açıklansa da, yatırım miktarı konusunda bilgi verilmemişti.

Rekabet Kurumu’nun sitesindeki açıklamada şöyle denildi; ‘DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.’

Bazı çevrelerce ‘Türkiye’deki bugüne kadar yapılan en büyük yatırım olarak’ tanımlanan bu satın alma ile ilgili resmi bir rakam paylaşılmasa da, bazı kaynaklar bu satın alma ile Trendyol’un, değeri 1 milyar doları aşan ilk Türk girişim haline geldiğini iddia ediyor.

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