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Dünya

Trenden çıkan kıvılcım 8 evi küle çevirdi: 40 yaralı!

Almanya'da çıkan yangın 500 itfaiyecinin çabasıyla söndürüldü

08 Ağustos 2018 02:49

Almanya'da Köln'den Frankfurt'a giden bir hızlı trenden çıkan kıvılcımın sıcak havanın etkisiyle tren yolunda bulunan evlere sıçraması sonucu 40 kişi yaralandı, 8 ev kül oldu. 

Köln'ün 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Siegburg kentinde meydana gelen olay nedeniyle, Köln ile Frankfurt arasında demiryolu ulaşımı durdu.

500 itfaiyecinin saatler süren çalışmasıyla söndürülen yangının ardından hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirilirken, yangının trenin sıçrattığı kıvılcımlar dışında bir çıkış nedenin olup olmadığı da araştırılyor. 

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