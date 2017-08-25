T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trende köpekli arama

Malik GÖDELİNER/ POZANTI, (Adana), (DHA)  - BATI illeri ile Güney ve Güneydoğu arasında köprü niteliğindeki Adana'nın Pozantı İlçesi'nde bayram tatili nedeniyle yoğunlaşan yolcu trafiği ile birlikte güvenlik önlemleri artırıldı

25 Ağustos 2017 13:25

Malik GÖDELİNER/ POZANTI, (Adana), (DHA)  - BATI illeri ile Güney ve Güneydoğu arasında köprü niteliğindeki Adana\'nın Pozantı İlçesi\'nde bayram tatili nedeniyle yoğunlaşan yolcu trafiği ile birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. Kara ve demiryollarında denetim yapan jandarma ekipleri, TCDD\'nin Adana- Kayseri arasında çalışan Kayseri Ekspresi\'ni de özel eğitimli köpeklerle aradı.
Jandarma görevlileri, uyuşturucu ve patlayıcı maddelere karşı duyarlı köpeklerle yolcuların oturduğu koltukların altı, çanta ve valizlerinde arama yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş, vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışma sürdürdüklerini söyledi. Teğmen Durmuş, \"Uzun bayram tatili süresince meydana gelmesi muhtemel terör olayları, emniyet ve asayişi olumsuz etkileyecek diğer suçların önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgemizde emniyet tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda seyir halinde bulunan yolcu trenlerinde, bomba ve uyuşturucu maddelere duyarlı köpekler ile arama yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik bu uygulamalara mülki ve adli makamlarla koordineli olarak devam edilecektir\" dedi.

FOTOĞRAF

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Malik GÖDELİNER POZANTI Adana DHABATIGüneyGüneydoğuAdana PozantıKaraTCDD Adana KayseriKayseri EkspresiJandarmaJandarma Komutanı Teğmen Mehmet DurmuşTeğmen DurmuşBuVatandaşlarımızınFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24