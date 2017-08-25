Trende köpekli arama

Malik GÖDELİNER/ POZANTI, (Adana), (DHA) - BATI illeri ile Güney ve Güneydoğu arasında köprü niteliğindeki Adana\'nın Pozantı İlçesi\'nde bayram tatili nedeniyle yoğunlaşan yolcu trafiği ile birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. Kara ve demiryollarında denetim yapan jandarma ekipleri, TCDD\'nin Adana- Kayseri arasında çalışan Kayseri Ekspresi\'ni de özel eğitimli köpeklerle aradı.

Jandarma görevlileri, uyuşturucu ve patlayıcı maddelere karşı duyarlı köpeklerle yolcuların oturduğu koltukların altı, çanta ve valizlerinde arama yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş, vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışma sürdürdüklerini söyledi. Teğmen Durmuş, \"Uzun bayram tatili süresince meydana gelmesi muhtemel terör olayları, emniyet ve asayişi olumsuz etkileyecek diğer suçların önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgemizde emniyet tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda seyir halinde bulunan yolcu trenlerinde, bomba ve uyuşturucu maddelere duyarlı köpekler ile arama yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik bu uygulamalara mülki ve adli makamlarla koordineli olarak devam edilecektir\" dedi.

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