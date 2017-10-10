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Trende kalp krizi geçiren kadın yolcu, öldü

KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da trende kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Hicran Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı

10 Ekim 2017 20:40

KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da trende kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Hicran Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
İzmir\'den Eskişehir\'e giden Mavi Tren, Kütahya\'nın merkeze bağlı Sabuncupınar Köyü yakınlarına geldiğinde yolculardan Hicran Tunç, aniden rahatsızlandı. Görevlilerin haber verdiği vatman, treni Sabuncupınar İstasyonu\'nda durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm çabasına karşın Hicran Tunç, hayatını kaybetti.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunç\'un cenazesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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