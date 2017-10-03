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Dünya

Trende İncil okuyan adam panik yarattı: Yolcular dışarı atladı

"Ölüm, bir son değildir"

03 Ekim 2017 18:23

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon bölgesinde bulunan bir tren istasyonunda ‘İncil paniği' yaşandı. Trende yüksek sesle İncil'den bölümler okuyan bir kişi nedeniyle saldırı olacağı endişesine kapılan bazı yolcular, trenin kapılarını açıp atlamaya çalıştı.

Londra'da günün en yoğun saatlerinde bir yolcu, bindiği trende sesli olarak İncil'den bölümler okumaya başladı.

Wimbledon istasyonu yakınlarında başlayan olay, yolcular arasında paniğe yol açtı.

"Ölüm bir son değildir"

Sputnik'in BBC'den aktardığına göre, trendekilerden biri tarafından susması ve insanları korkutmaması için uyarılan adam, susup başını önüne eğdi. Ancak bu durum paniği sona erdirmedi. ​Tren istasyona yaklaştığı sırada yolcular kapıları açmak için zorlayıp kaçmaya başladı.

Yolculardan biri, adamın İncil'deki "Ölüm, bir son değildir" cümlesini okuduğunu ifade etti.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, tren tarifelerinin 12 saat aksadığı belirtildi. İngiliz Ulaşım Polisi, konuyla ilgili herhangi bir gözaltı olmadığını söyledi.

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