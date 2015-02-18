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Dünya
Deutsche Welle

Tren yollarında yeni grev

Tren Makinistleri Sendikası (GDL), Deutsche Bahn’da yeniden greve gidileceğini duyurdu.

18 Şubat 2015 20:09

Tren Makinistleri Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, Alman Demiryolları /Deutsche Bahn'da
grev kararı alındığını bildirdi ancak kesin bir tarih vermedi.
Sendikanın açıklamasında grev tarihinin zamanında duyurulacağı bildirildi.
GDL, sonbaharda altı kez ülke genelinde greve gitmiş ve ulaşımda büyük aksamalar yaşanmıştı.
Sendika, yürütülen müzakereler sırasında
Deutsche Bahn'ı oyalama taktiğiyle suçladı. Firmanın, 11
Şubat'taki son görüşmede, daha önce verdiği taahhütleri geri aldığı iddia edildi.
GDL, üyelerinin maaşlarına yüzde 5 zam, ayrıca haftalık çalışma süresinde 2 saat kesintiye
gidilmesini talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Tren Makinistleri SendikasıDeutsche BahnMakinistleri SendikasıBaşkanı Claus Weselsky Alman DemiryollarıBahnDeutscheDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BS/ÇA

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