Tren yollarında yeni grev

Tren Makinistleri Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, Alman Demiryolları /Deutsche Bahn'da

grev kararı alındığını bildirdi ancak kesin bir tarih vermedi.

Sendikanın açıklamasında grev tarihinin zamanında duyurulacağı bildirildi.

GDL, sonbaharda altı kez ülke genelinde greve gitmiş ve ulaşımda büyük aksamalar yaşanmıştı.

Sendika, yürütülen müzakereler sırasında

Deutsche Bahn'ı oyalama taktiğiyle suçladı. Firmanın, 11

Şubat'taki son görüşmede, daha önce verdiği taahhütleri geri aldığı iddia edildi.

GDL, üyelerinin maaşlarına yüzde 5 zam, ayrıca haftalık çalışma süresinde 2 saat kesintiye

gidilmesini talep ediyor.

