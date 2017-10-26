‘Tren sörfü’ yapan genç hayatını kaybetti

Paris, 26 Ekim, (DHA)- Paris\'in şehir merkezindeki köprülerinden biri olan Bir-Hakeim Köprüsü üzerinden “tren sörfü” yapmak için trenin üzerine atlayan 16 yaşındaki İngiliz genç hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları trenin üzerine atlamayı başaran gencim metro istasyonu çıkışındaki platforma çarpıp hayatını kaybettiğini ifade etti.

Vücudu paramparça olan genç trene atladıktan sonra eğildi ve yaklaşmakta olan istasyonun girişindeki tavana sırtını döndü. Kaza da bu anda gerçekleşti.

L\'Express gazetesine konuşan bir görgü tanığı, \"Platforma atladığında herkese gülümsedi. Sonra insanlar çığlık attıklarını duyduk ve çocuk köprüye çarptı ve düştü. Metal yüzeye çarparken vücudunda korkunç bir titreme oluştu. Çok korkunçtu. \"

Bir görgü tanığı da olaya şahit olduğu için sinir krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

Tren sörfü yapan gençlerin bir hafta önce kaydettiği video

Metro istasyonunun girişindeki alçak tavan