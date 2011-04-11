-TREN SEFERLERİNE HEYELAN ENGELİ İSLAHİYE (A.A) - 11.04.2011 - Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Adana arasında yapılan tren seferleri, şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelan dolayısıyla iptal edildiği bildirildi. İslahiye TCDD Gar Müdürü Sait Itak, yaptığı açıklamada, İslahiye-Adana tren seferlerinin, Taşoluk mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle yapılamadığını belirtti. Heyelan dolayısıyla İslahiye-Adana seferlerinin iptal edildiğini ifade eden Itak, seferlerin yapılabilmesi için Adana Bölge Müdürlüğünden gelecek ekibin beklendiğini kaydetti.