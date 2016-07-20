Tren saldırısının faili radikal İslamcı mı?



Almanya'nın Würzburg kentinde 18 Temmuz'da bir banliyö treninde 17 yaşındaki bir Afgan mültecinin trende yolculuk eden 5 kişiyi balta ve bıçakla ağır yaralamasının ardından soruşturma, saldırganın IŞİD bağlantısı üzerine yoğunlaştırıldı. IŞİD'in saldırıyı düzenleyen Afgan sığınmacının "kendi savaşçıları" olduğunu duyurmasının ardından saldırgana ait bir tehdit videosu yayınlanmıştı. Soruşturmayı yürüten Bavyera Emniyet Teşkilatı uzmanları videonun gerçek olduğunu açıkladılar ancak saldırganın gerçekten IŞİD'le bir bağlantısı olup olmadığının kesinlik kazanmadığını belirttiler. Savcı Erik Ohlenschlager IŞİD'in saldırıyı üstlenmesinin ardında "siyasi sebepler" olabilir diye konuştu.

Ohlenschlager, saldırganın öldürme kastıyla olayı gerçekleştirdiğini ve yaraladığını insanlara var gücüyle vurduğunu söyledi. Tedavilerine devam edilen yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi sürüyor. Reşit olmayan saldırganın olay öncesinde herhangi bir sabıkası bulunmuyor. Yetkililer saldırganın cumartesi günü Afganistan'daki bir arkadaşının ölüm haberini aldığını ve olayın çıkış noktasının bu olabileceği üzerinde duruyor. Arkadaşın ölümüne neyin sebep olduğuysa henüz netlik kazanmadı. Ayrıca saldırganın önceden düşünüldüğü gibi Afganistan kökenli olmayabileceği Pakistan'dan geldiği yönünde bazı bilgiler bulunduğu belirtiliyor.

Kaçarken vuruldu

Saldırgan olaydan sonra imdat freninin devreye girmesiyle trenden kaçmış ve peşindeki özel harekât timlerine saldırmasının ardından vurularak öldürülmüştü.

Olay sonrası saldırganın odasında yapılan incelemede el boyaması bir IŞİD bayrağı ayrıca Arap ve Latin harfleriyle yazılı belgeler bulundu. Yapılan incelemelerde belgelerde "Bu dinsizlerden öcümü alabilmem ve cennete gidebilmem için benim için şimdi dua et" yazdığını belirten uzmanlar olayın radikal İslamcı gerekçelerle işlenmiş olabileceği ihtimalinin kuvvetlenmesiyle araştırmalarını bu yönde derinleştirdi.

Belirsizlik sürüyor

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier saldırgana ait tehdit videosunun gerçek olma ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu açıklamıştı. Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Volker Münch de saldırganın IŞİD ile nasıl ve ne ölçüde bir bağlantısı olduğunun henüz netlik kazanmadığını duyurdu.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın olay öncesinde radikal İslamcı eğilimi olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti. Saldırganı tanıyanların ifadeleri 17yaşındaki Afgan mültecinin inançlı bir Müslüman olduğunu ancak hiçbir şekilde radikal ya da fanatik eğilimleri olmadığı yönünde.