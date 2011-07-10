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Dünya

TREN RAYDAN ÇIKTI: 34 YARALI LUCKNOW (A.A)

10 Temmuz 2011 16:39

-TREN RAYDAN ÇIKTI: 34 YARALI LUCKNOW (A.A) - 10.07.2011 - Hindistan'ın kuzeyinde, Howrah'tan başkent Yeni Delhi'ye gitmekte olan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 34 kişi yaralandı. Trenin lokomotifi ve 12 vagonu raydan çıkarken, yaralı sayısının daha fazla olabileceği kaydedildi. Kaza nedeniyle bazı seferler de aksadı.  Kazanın nedeni hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Günde 14 milyon yolcunun taşındığı Hindistan'daki demiryolu ağı, dünyanın en büyüklerinden biri. Bu ülkenin demiryollarında insan hatası ve bakım eksikliği nedeniyle bu tür kazalar sık sık meydana geliyor.

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