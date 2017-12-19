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Dünya

Tren otoyoldaki araçlarla çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Aralık (DHA)- ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir yolcu treninin raylardan çıkarak otoyolda seyir halinde olan araçlarla çarpışması sonucu, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı

19 Aralık 2017 01:17

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Aralık (DHA)- ABD\'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir yolcu treninin raylardan çıkarak otoyolda seyir halinde olan araçlarla çarpışması sonucu, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları yaklaşık 115 kilometre hızla seyir halinde olan trenin, demiryolu üzerinde önce yalpalamaya başladığını, ardında raylardan çıkarak I-5 otoyolunda ilerleyen araçların üzerine devrildiğini söyledi. Çarpışma sonucu bazı vagonların ters döndüğü kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.  
 

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