-Tren otomobile çarptı: 4 yaralı KAYSERİ (A.A) - 25.12.2011 - Kayseri'de, trenin çarptığı otomobilde bulunan MHP üyesi 4 kadın yaralandı. Sivas'tan Ankara yönüne giden yük treni, Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Mahallesindeki hemzemin geçitte, İdris Duru yönetimindeki 38 ND 409 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ümmühan Kılıçaslan, Özcan Yıldırım, Vildan Andaç ve 24. dönem milletvekili adayı Ayfer Solak yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Ümmühan Kılıçaslan'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi. MHP İl Başkanı Mete Eke, Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok ve Kadın Kolları Başkanı Sevim Koçyiğit, hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. MHP üyesi kadınların sağlık taraması için Mahzemin Mahallesine gittikleri öğrenildi.