-TREN KURBANI LİSE ÖĞRENCİSİ TOPRAĞA VERİLDİ UŞAK (A.A) - 13.10.2010 - Uşak'ta, okuluna gitmek için demiryolundan geçtiği sırada yük treninin altında kalarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Emine İlayda Topbay toprağa verildi. Uşak Güzel Sanatlar Lisesi 10-A müzik sınıfı öğrencisi Emine İlayda Topbay için sabah saatlerinde öğrenim gördüğü okulda tören düzenlendi. Sınıf arkadaşları Topbay'ın oturduğu sırayı karanfiller ve sevdiği oyuncaklarla süsledi. Topbay için yazdıkları veda notlarını sıraya bırakan sınıf arkadaşları, ölümüne anlam veremediklerini ifade edip gözyaşı döktü. Topbay'ın cenazesi Uşak Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce Fatih Mahallesi Halk Konutları'ndaki evine, oradan da kent merkezindeki Cinibiz Camisi'ne getirildi. Camide öğle vaktinde düzenlenen cenaze törenine, Topbay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Uşak Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Albay İsmail Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca, İl Emniyet Müdürü Cafer Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Düzgün ve AK Parti Uşak İl Başkanı Hilmi Alper katıldı. Cenaze töreninde anne Meryem Topbay, baba Kahraman Topbay, erkek kardeşleri Emre ve Asım Topbay ile sınıf arkadaşları uzun süre genç kızın tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Emine İlayda Topbay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uşak Güzel Sanatlar Lisesi 10-A müzik sınıfı öğrencisi Emine İlayda Topbay, dün sabah saatlerinde okuluna gitmek için Fatih Mahallesi Halk Konutları mevkisinde demiryolundan geçtiği sırada İzmir'den Afyonkarahisar istikametine giden 33147 sefer sayılı yük treninin altında kalarak yaşamını yitirmişti. İlayda Topbay'ın soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kafasına geçirdiği kapüşon ve müzik dinlediği kulaklıktan dolayı gelen treni fark edemediği iddia edilmişti.