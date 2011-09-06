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Tren kazasının yaralıları iyi İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2011 22:18

-Tren kazasının yaralıları iyi İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, banliyö treni ile lokomotifin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişinin genel durumlarının iyi olduğunu, takip ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kazada yaralanan vatandaşların İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildikleri ifade edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hafif yaralı bir kadın ve 11 yaşındaki bir kız çocuğu, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayak bileğinde doku travması ve kafasında sıyrık olan 2 erkek ile bacağında kırık bulunan bir erkek, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kafa travması olan 1'i kadın 2 yolcunun dışında hafif yaralı bir kadın yolcunun bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, 8 vatandaşın da genel durumunun iyi olduğu, takip ve tedavilerinin ise devam ettiği kaydedildi.

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