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Dünya

TREN KAZASININ NEDENİ BELLİ OLDU ŞANGHAY (A.A)

28 Temmuz 2011 10:41

-TREN KAZASININ NEDENİ BELLİ OLDU ŞANGHAY (A.A) - 28.07.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde meydana gelen hızlı tren kazasının nedeninin sinyalizasyon hatası olduğu bildirildi. Şinhua ajansının haberine göre, Şanghay Demiryolları İdaresi Başkanı An Luşıng yaptığı açıklamada, hızlı trene yıldırım düşmesinin ardından Vıncou Güney İstasyonunda sinyalizasyon sisteminin arızalandığı ve ışığın yeşilden kırmızıya dönmediğini söyledi. An, bu nedenle arkada trenin öndeki trene çarptığını belirtti. Sinyalizasyon donanımının Pekin'de bulunun araştırma ve tasarım enstitüsü tarafından tasarlandığını kaydeden An, bu sistemin 28 Eylül 2009'da kullanıma girdiğini söyledi. Çin'de meydana gelen kazanın ardından ülkede demiryolları yönetimi ve altyapısına olan güven sorgulanmaya başlamıştı. Kazada 39 kişi hayatını kaybetmiş, 192 kişi yaralanmıştı.

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