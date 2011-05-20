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Dünya

TREN KAZASININ BİLANÇOSU AĞIR JOHANNESBURG (A.A)

20 Mayıs 2011 14:48

-TREN KAZASININ BİLANÇOSU AĞIR JOHANNESBURG (A.A) - 20.05.2011 - Güney Afrika'da meydana gelen tren kazasında yaralananların sayısı 857  olarak açıklandı. Metrorail şirketinden yapılan açıklamada, Soveto kentinde dün akşam bir yolcu treninin istasyonda duran bir trene çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 857 kişinin yaralandığı belirtildi. Tren kazasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.  Güney Afrika haber ajansı SAPA, kazada yaklaşık 640 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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