-TREN KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ YENİ DELHİ (A.A) - 20.09.2010 - Hindistan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi Demiryollarından yerel yetkili Ghanşiyam Singh, Madyha Pradeş eyaletinin Bhopal kentine yaklaşık 260 kilometre uzaklıktaki Badarwas istasyonu yakınında bu sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, 50 kişinin yaralandığını kaydetti. Şehirlerarası yolcu treni ile yük treninin çarpıştığı kazaya, şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının yol açtığı belirtiliyor.