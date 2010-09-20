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Dünya

TREN KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ YENİ DELHİ (A.A)

20 Eylül 2010 16:28

-TREN KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ YENİ DELHİ (A.A) - 20.09.2010 - Hindistan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi Demiryollarından yerel yetkili Ghanşiyam Singh, Madyha Pradeş eyaletinin Bhopal kentine yaklaşık 260 kilometre uzaklıktaki Badarwas istasyonu yakınında bu sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, 50 kişinin yaralandığını kaydetti. Şehirlerarası yolcu treni ile yük treninin  çarpıştığı kazaya, şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının yol açtığı belirtiliyor.

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