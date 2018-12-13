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Tren kazasında ölen Profesör Albayrak, TÜBİTAK'ın söyleşisine katılacaktı

KONYA, (DHA)- ANKARA'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof

13 Aralık 2018 18:35

KONYA, (DHA)- ANKARA\'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak\'ın,  konuşmacı olacağı Konya Bilim Merkezi\'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Genç (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen söyleşiye gelmek için yolculuk yaptığı belirlendi. 
Ankara\'dan Konya\'ya gitmek üzere, saat 06.30\'da Yüksek Hızlı Tren Garı\'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 6 dakika sonra Marşandiz İstasyonu\'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada yolculardan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak da hayatını kaybetti. Albayrak\'ın  konuşmacı olarak katılacağı TÜBİTAK Bilim Genç\'in Konya Bilim Merkezi\'nde düzenleyeceği \'Bilim İnsanları Konya\'da\' adlı söyleşiye gelmek için trende bulunduğu belirtildi. 
Kazanın ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Mızrak, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen ve İnönü Üniversitesi Dr. Ahmet Fatih Kocamaz\'ın katılacağı söyleşi iptal edildi.

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