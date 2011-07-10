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Dünya

Tren kazasında 35 kişi öldü!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Lucknow kentine 150 kilometre mesafede bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 35 kişi öldü, 100 kişi yaralandı...

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Lucknow kentine 150 kilometre mesafede bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 35 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. 


Hint demiryolları ve bölge sağlık makamları, kazada en az 35 kişinin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını belirterek, devrilen 15 vagonun içinde hala kurtarılmayı bekleyenler olduğunu, ölü sayısının artmasından korkulduğunu kaydettiler. 


Aynı bölgede perşembe günü de bir tren ile düğün alayını taşıyan otobüsün kontrolsüz hemzemin geçitte çarpışması sonucu 38 kişi ölmüştü. 


Her gün ortalama 18,5 milyon kişinin kullandığı demiryolları, Hindistan'ın başlıca uzak mesafe ulaşım aracı olarak kalmaya devam ediyor ve her yıl bazen yüzlerce kişinin öldüğü 300 kadar demiryolu kazası meydana geliyor.

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