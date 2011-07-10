Tren kazasında 35 kişi öldü!

T24

Hint demiryolları ve bölge sağlık makamları, kazada en az 35 kişinin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını belirterek, devrilen 15 vagonun içinde hala kurtarılmayı bekleyenler olduğunu, ölü sayısının artmasından korkulduğunu kaydettiler.Aynı bölgede perşembe günü de bir tren ile düğün alayını taşıyan otobüsün kontrolsüz hemzemin geçitte çarpışması sonucu 38 kişi ölmüştü.Her gün ortalama 18,5 milyon kişinin kullandığı demiryolları, Hindistan'ın başlıca uzak mesafe ulaşım aracı olarak kalmaya devam ediyor ve her yıl bazen yüzlerce kişinin öldüğü 300 kadar demiryolu kazası meydana geliyor.