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Tren kazası ile ilgili şüpheliler ifade verdi (1)

Özkan ARSLAN /ANKARA (DHA) - ANKARA’DA 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

17 Aralık 2018 20:11

Özkan ARSLAN /ANKARA (DHA) - ANKARA’DA 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden hareket memuru Sinan Y. savcılık ifadesinde, \"Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum\" dedi

ŞÜPHELİLER, TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK SUÇLAMASIYLA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerin sorguda suçlamaları kabul etmedikleri ve yönetmelikteki talimatları yerine getirdiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, taksirle ölüme neden olmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. 

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