Tren istasyonunda çıkan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeyinde dini bir festivalin düzenlendiği Allahabad kentinin tren istasyonunda çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili konuşan Hindistan Demiryolu Bakanı Pawan Bansal, izdihamın, kitleler halindeki kalabalığın akşam saatlerinde kentin tren istasyonuna akın ettiği sırada meydane geldiğini söyledi.

NDTV ve CNN-IBN televizyonları izdihamda 20 kişinin öldüğünden endişe edildiğini 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, izdihamın, kalabalıkların istasyonda yaya köprüsünün bir bölümünü çökertmesi sonucu çıktığı, olay sırasında istasyonda onbinlerce kişinin bulunduğu belirtildi. Televizyonlarda, polisin sükuneti sağlamaya çalışırken tren istasyonunda insanların itişirken çekilen görüntülerine yer verildi.

55 gün süren Pitcher Festivali sırasında Ganj, Yamuna ve efsanevi Sarasvati nehirlerinin kesişme noktası olan Sangam'da bugün 30 milyon Hindunun yıkanması bekleniyordu. Kutlu yıkanma günlerine, yıldızların dizilişine göre karar veriliyor ve dindar Hindular, bugünlerden birinde kutsal nehirde yıkanmanın, onları günahlarından arındıracağına inanıyorlar.

NDTV ve CNN-IBN televizyonları izdihamda 20 kişinin öldüğünden endişe edildiğini 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, izdihamın, kalabalıkların istasyonda yaya köprüsünün bir bölümünü çökertmesi sonucu çıktığı, olay sırasında istasyonda onbinlerce kişinin bulunduğu belirtildi. Televizyonlarda, polisin sükuneti sağlamaya çalışırken tren istasyonunda insanların itişirken çekilen görüntülerine yer verildi.

55 gün süren Pitcher Festivali sırasında Ganj, Yamuna ve efsanevi Sarasvati nehirlerinin kesişme noktası olan Sangam'da bugün 30 milyon Hindunun yıkanması bekleniyordu. Kutlu yıkanma günlerine, yıldızların dizilişine göre karar veriliyor ve dindar Hindular, bugünlerden birinde kutsal nehirde yıkanmanın, onları günahlarından arındıracağına inanıyorlar.