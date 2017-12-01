Tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, motorlu trenin hemzemin geçitte çarptığı traktörün sürücü Osman İser (60) yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Turgutlu Tren Garı\'nın yakınındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir\'den Manisa\'nın Salihli yönüne giden Süleyman Seçkin yönetimindeki 32525 sefer sayılı ekspres motorlu tren, hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yaptığı öne sürülen 60 yaşındaki Osman İser yönetimindeki 45 ZB 4274 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktör ve arkasına bağlı bulunun römork, yaklaşık 15 metre tren raylarında sürüklendi. Hafif yaralanan sürücü İser, kendi olanaklarıyla özel bir hastaneye gitti. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat kaza yerinde bekleyen tren, makinistin ifadesinin alınmasının ardından yoluna devam etti. Demiryolu ve hemzemin geçit de görevliler tarafından temizlendi. Olay yerindeki traktör, çalışır durumda yol kenarına çekildi. Çevre sakinleri, bölgede ölümlere varan kazaların olduğunu söyleyerek alt geçit yapılmasını istedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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