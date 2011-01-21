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TREN HEMZEMİN GEÇİTTE ÇEKİCİYE ÇARPTI ÇUMRA (A.A)

21 Ocak 2011 12:52

-TREN HEMZEMİN GEÇİTTE ÇEKİCİYE ÇARPTI ÇUMRA (A.A)- 21.01.2011 - Konya'nın Çumra ilçesinde trenin hemzemin geçitte çekiciye çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Konya-Ulukışla seferini yapan makinist Mahsuni Çifçi yönetimindeki 61642 sefer sayılı Selçuk Ekspresi, Fethiye köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte İbrahim Harman idaresindeki 42 N 6275 plakalı kum yüklü çekiciye çarptı.  Kazada çekici sürücüsü İbrahim Harman, makinist Mahsuni Çiftçi, yardımcı makinist Murat Akgül, yolculardan Züleyha Değirmenci, Ayhan Karabulut, Ayşe Keskin, Süreyya Aktay, Murat Hayat, Yusuf Değirmenci, Metin Kural hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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