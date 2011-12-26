-Tren hattında trafik düzenlemesi ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - TCDD, 1 Ocak 2012 Pazar gününden itibaren araştırma ve zemin etüdü çalışmaları yapılacağından Köseköy-Gebze kesiminde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında hattın trafiğe kapatılacağını ve trenlerin işletilmeyeceğini bildirdi. TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara-İstanbul arasını 3 saate indirecek Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmaları nedeniyle Köseköy-Gebze hattı üzerinde işletilen yolcu ve yük trenleriyle ilgili, yerel yönetimlerle de görüşülerek, yeni trafik düzenlemesine gidildiği anımsatıldı. Açıklamada, 1 Ocak 2012 Pazar gününden itibaren, hatta araştırma ve zemin etüdü çalışmaları yapılacağından, Köseköy-Gebze kesiminde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında hattın trafiğe kapatılacağı ve trenlerin işletilmeyeceği ifade edilerek, bu süreç içerisinde şu trafik düzenlemelerinin yapıldığı kaydedildi: ''1-Haydarpaşa-Eskişehir-Haydarpaşa arasında işleyen Eskişehir Ekspresi'nin seferlerine ara verildi. 2-Haydarpaşa-Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi, Ankara-Kars-Ankara arasında işletilecek. Ekspresin, Haydarpaşa-Ankara-Haydarpaşa seferlerine ara verildi. 3-Ankara-Haydarpaşa arasında işleyen Başkent Ekspresi'nin Haydarpaşa'dan hareket saati 10.30'dan 08.00'a alındı. 4-Ankara-Haydarpaşa arasında işleyen Boğaziçi Treni'nin Haydarpaşa'dan hareket saati 13.00'dan 14.00'a alındı. 5-Eskişehir-Haydarpaşa arasında işleyen Cumhuriyet Ekspresi'nin Haydarpaşa'dan hareket saati 13.30'dan 14.30'a alındı. 6-Haydarpaşa-Adapazarı-Haydarpaşa arasında işletilen bölgesel ekspres trenlerinden Haydarpaşa'dan 08.15, 10.40, 12.40 ve 13.20; Adapazarı'ndan ise 09.20, 11.20, 12.40 ve 13.40 saatlerinde hareket eden bölgesel ekspres trenleri çalışmayacak.''