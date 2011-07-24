-TREN FACİASINDA 32 ÖLÜ ŞANGHAY (A.A) - 23.07.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde hızlı trenin iki vagonunun raydan çıkarak köprüden uçması sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi. Şinhua ajansı ölü sayısının arttığını duyururken, yaralı sayısının artıp artmadığı ile ilgili bir bilgi verilmedi. D301 sefer sayılı Pekin-Fucou seferini yapan hızlı tren yerel saatle 21.00 sularında D3115 sefer sayılı Hangcou-Fucou seferi yapan trene arkadan çarpmış, D301'in ilk 4 vagonu ile D3115'in ise 15 ve 16. vagonları raydan çıkmıştı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaza yapan trenler ülkede ilk nesil "Dong Çı" adı verilen hızlı trenlerden ve ortalama hızları 150-200 kilometre arasında değişiyor. "D serisi" trenler Çin'de 30 haziranda dünyanın en uzun hızlı tren hattı Pekin-Şanghay güzergahında hizmete giren ve yeni nesil "Gao Tie" hızlı trenler kadar süratli değil. Öte yandan ülkede Pekin-Şanghay arasındaki hizmet veren "Gao Tie" trenlerinde son zamanlarda elektrik kesintileri nedeniyle bazı sorunlar yaşanıyor.