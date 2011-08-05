Tren 3. köprüden 160'la geçecek

T24 - İstanbul Boğazı’na yapılacak üçüncü köprüyü kullanarak geçiş yapacak trenin hızı 160 kilometreye çıkarıldı.



Daha önce üçüncü köprü üzerine inşa edilecek tren hattının, saatte 120 kilometre hızla geçişe uygun olması öngörülüyordu. Bakanlık, bu hızın 160 kilometreye çıkarılacağını yatırımcılarla paylaştı. Ancak hızın artması yatırım maliyetlerini artırmayacak.



Habertürk'ün haberine göre, üçüncü köprü ihalesiyle ilgilenen 15 dolayındaki yerli ve yabancı yatırımcı, geçtiğimiz günlerde Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. Bakanlık Müsteşarı Habib Soluk’un başkanlık ettiği toplantıda ayrıca şu konular da gündeme geldi:



*Yatırımcılar, ihalenin 23 Ağustos yerine ileri bir tarihte yapılmasını istedi. Bakanlık bunu değerlendiriyor. İhalenin 2012’nin ilk günlerinde yapılması gündemde.



*Üçüncü köprüyü de içine alan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi çerçevesinde yaklaşık 1.8 milyar liralık kamulaştırma yapılacak. Bunun bir bölümünü devlet üstlenecek. Devletin üstleneceği bölümün artırılması gündemde.



*Proje, yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilecek. Bakanlık, yıllık araç geçiş garantisi verecek. Garanti altında kalan miktar için ödeme yapılacak.

‘Finansman sorunu yaşanmaz'



Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, projeye yerli ve yabancı çok sayıda şirketin ilgi gösterdiğini söyledi. Bir yetkili, şu değerlendirmede bulundu: “Toplantıya 7 dolayında yabancı yatırımcı katıldı. Projeye yönelik yoğun ilgi dikkat çekici. Proje, son derece cazip. Yatırımcılar da istekli. Böyle bir projede finansman sorunu yaşanacağını düşünmüyoruz”





