Tren 3. köprüden 120 km hızla geçecek

T24 - Ulaştırma Bakanlığı, 3. Boğaz köprüsüyle ilgili tartışmaları bitirdi. Köprü iki katlı olacak, alt katından tren geçecek.







"Garipçe-Poyrazköy" arasına inşa edilecek 3. Boğaz köprüsünün "iki katlı mı yoksa tek katlı mı" olacağı tartışmasına nokta koyuldu.

Köprünün daha önce tek katlı olması ve raylı sistemle birlikte ihale edilmesi öngörülmüştü. Bu görüşten vazgeçen Ulaştırma Bakanlığı, köprünün iki katlı olarak inşa edilmesine karar verdi.



İşte köprünün detayları

Zaman gazetesinde yer alan habere göre; köprünün üst katı 4x2 şeritli olacak ve bu kattan otomobiller geçecek. Alt kat ise trenlerin geçişine uygun inşa edilecek ancak yüklenici firma rayları döşemeyecek. Raylar, planlama çalışması süren bağlantı demiryolu projelerinin hayata geçmesinin ardından döşenecek. Trenin Boğaz'dan geçiş hızı ise 120 kilometre olacak.

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Çanakkale Köprüsü içinse 2013 yılında ihaleye çıkmayı planladıklarını duyurdu ve "İzmit Körfez Geçişi ve Kuzey Marmara toplamda 11-12 milyar dolarlık projeler. Çanakkale için yatırımcıların finansman ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. O nedenle ihaleyi 2013'te düşünüyoruz" dedi.

Turhan, Boğaz'a inşa edilecek üçüncü köprüyü de içeren 6,5 milyar dolarlık Kuzey Marmara Otoyolu Projesi hakkında da bilgi verdi. 3. köprünün maliyetinin 950 milyon ile 1 milyar dolar arasında olacağını bildiren Turhan, "Demiryolu projesinin eklenmesiyle köprünün maliyeti yüzde 25 artacak. Böylece maliyet 1 milyar 250 milyon dolara çıkacak" açıklamasını yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu ve üçüncü köprü projesinin 7 bölüme ayrıldığını vurgulayan Turhan, "Bu ihalede, İzmit Körfez Geçişi Projesi'nden farklı bir yöntem izlendi. İzmit'te; yüklenici, bitirdiği bölümü işletmeye açabilecek. Bu projede, ardışık üç bölümün bitirilmesi şartıyla işletmeye açma söz konusu olacak" ifadesini kullandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Boğaz Köprüsü ihalesini yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Projenin temeli 2012'de atılacak. Yetkililer, ihaleye gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcıların gösterdiği ilgiden de oldukça memnun.



