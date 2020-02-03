Trabzonsporlu Obi Mikel'e sosyal medya üzerinden ırkçı saldırı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası sosyal medya üzerinden Trabzonporlu futbolcu John Obi Mikel’e ırkçı saldırıda bulunuldu. Mikel, sürecin ardından adli mercilere başvuru yapacak.

Obi Mikel’in Instagram hesabına açık ve özel mesaj yoluyla ırkçı içerikler gönderen kişiler hakkında Trabzonspor Kulübü ve futbolcunun ayrı yarı suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Küfür, hakaret, tehdit ve ırkçılık içeren mesajlar gönderen kişileri tespit eden Trabzonspor Kulübü avukatları, şahıslar için 6222 ve tehdit, hakaret suçlarından dava açmaya hazırlanıyor.

İnstagram üzerinden “Fenerbahçe Çocukları” isimli hesabın paylaşımı üzerine harekete geçen Fenerbahçe taraftarının Obi Mikel’in karşılaşma sonrası paylaştığı fotoğrafın altında 3000’e yakın mesaj gönderdiği tespit edildi. Bu mesajlar arasından hakaret, küfür, ırkçılık ve tehdit içerikli mesajları ayıklayan Trabzonspor avukatları bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek dosya hazırladı.

10 yıl süreyle İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de forma giyen, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Afrika Kupası şampiyonluğu, 6 İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Lig şampiyonluğu bulunan Obi Mikel'de Trabzonspor avukatlarıyla temasa geçerek sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve ırkçı söylemlerde bulunan kişileri tespit ettirdi.