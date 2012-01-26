-Travolta'nın arabası çalan kişi 50 bin dolar ödeyecek LOS ANGELES (A.A) - 26.01.2012 - Ünlü aktör John Travolta'nın 1970 model Mercedes-Benz üstü açık arabasını çalan D L Rayford Jr., 16 ay hapis cezasına ve aktöre 50 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Travolta'nın Eylül ayında 10 dakika için Santa Monica'daki bir sokağa park ettiği arabası çalınmıştı. Santa Monica polis yetkilileri, parçalara ayrılarak satılan arabanın sadece koltuklarını, hız göstergesini ve jant kapaklarını bulabilmişti. Olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 52 yaşındaki D L Rayford Jr. ve 58 yaşındaki Michael T. Green, geçen ay tutuklandı. Her ikisi de daha önce hırsızlıktan mahkum olan Rayford ve Green, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Green'in ise 8 Şubat'ta mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.