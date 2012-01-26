T24 LogoT24 Logo
Dünya

Travolta'nın arabası çalan kişi 50 bin dolar ödeyecek LOS ANGELES (A.A)

26 Ocak 2012 13:47

-Travolta'nın arabası çalan kişi 50 bin dolar ödeyecek LOS ANGELES (A.A) - 26.01.2012 - Ünlü aktör John Travolta'nın 1970 model Mercedes-Benz üstü açık arabasını çalan D L Rayford Jr., 16 ay hapis cezasına ve aktöre 50 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.   Travolta'nın Eylül ayında 10 dakika için Santa Monica'daki bir sokağa park ettiği arabası çalınmıştı.     Santa Monica polis yetkilileri, parçalara ayrılarak satılan arabanın sadece koltuklarını, hız göstergesini ve jant kapaklarını bulabilmişti.    Olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 52 yaşındaki D L Rayford Jr. ve 58 yaşındaki Michael T. Green, geçen ay tutuklandı.   Her ikisi de daha önce hırsızlıktan mahkum olan Rayford ve Green, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.  Green'in ise 8 Şubat'ta mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24