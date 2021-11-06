Travis Scott konserinde izdiham; hayranları birbirini ezdi: En az 8 ölü

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Rapçi Travis Scott'ın ABD'nin Houston kentindeki Astroworld Festivali'nde vereceği konser öncesinde çıkan izdihamda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Konsere yaklaşık 50 bin kişinin gelmesi sonucu girişte büyük kalabalıklar oluştuğu ve güvenlik görevlilerinin durumun kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, "Astroworld'de toplu can kaybı yaşandı. Düşen ve bayılan insanlar oldu" dedi.

Pena, 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 11'sinin kalbinin durduğunu ifade etti.

ABC muhabiri Mycah Hatfield, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kapılarda izdiham yaşandığını, yüzlerce kişinin VIP girişi yok ederek kontrol noktalarını aştığını ifade etti.

Hatfield, yerdeki insanların üzerine basıldığını ve gözaltılar olduğunu bildirdi.

Yaşanan olayların ardından festivalin ikinci günü iptal edildi.

Scott, 75 dakikalık performansı sırasında birçok kez durup güvenlik görevlilerinden herkesin iyi olduğundan emin olmalarını istedi. Konser sırasında kalabalığın arasından acil durum araçları geçtiği görüldü.