Travis Scott'ın konserinde izdiham sonrası ölümler artıyor; 9 yaşında bir çocuk da hayatını kaybetti

Travis Scott'ın Astroworld turnesine katılarak izdihamda kalanlar arasında dokuz yaşında bir çocuk da hayatını kaybetti. Çocukla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

BBC'de yer alan habere göre, Ezra Blount isimli çocuk 5 Kasım'daki konserden bu yana hastanede ağır beyin ve organ travması nedeniyle tedavi görüyordu. Blount, tedavinin sonuç vermemesi sonucu hayatını kaybetti.

Travis Scott'ın konserinde izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Konserde yüzlerce insan da yaralanmıştı.

Konserde bulunan 200'den fazla kişiyi temsil eden avukatlar, konseri organize edenlere dava açıyor.

Konserde izdiham çıkmasına rağmen performansını 40 dakika uzatan Travis Scott tepki çekiyor.