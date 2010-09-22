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TRAVESTİNİN KATİLİ YAKALANDI BURSA (A.A)

22 Eylül 2010 15:42

-TRAVESTİNİN KATİLİ YAKALANDI BURSA (A.A) - 22.09.2010 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dün bir travestinin evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği öne sürülen kişi yakalandı. Altıparmak Mahallesi Altıparmak Sokak'taki bir apartmanda oturan ''İrem'' takma adlı travesti Mesut Şaban Okan'ın (29) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri, Okan'ın son olarak Emrah Ş. (22) ile görüştüğünü belirledi. Güvenlik güçleri, Gemlik ilçesinde bir otomotiv yedek parça fabrikasında işçi olarak çalışan Emrah Ş'yi, Muradiye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Zanlının, polise verdiği ifadesinde, ''Okan'ı daha önceden tanıyordum. Olay gecesi de evine gittim. Aşırı alkollüydüm. Aramızda çıkan tartışmanın ardından bıçakladım'' dediği öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan zanlının, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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