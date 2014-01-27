Travestileri sopalarla dövüp araçlarını parçalayan 'sahte polisler' serbest

Ankara’da, kendilerini polis olarak tanıtan Seyit Şahin ve Ömer Durkan adlı iki saldırgan, 20 Ocak’ta ilkin Ç.D. ve Ş.E. adlı iki transseksüelin zorla paralarını gasp edip sopalarla aracını parçaladı. Yarım saat sonra aynı bölgede seks işçisi G.A.’ya biber gazı sıkıp demir soparlarla vurdu ve çantasını gasp etti. G.A.’nın kolu kırılırken, yardıma gelen G.I.’nın da zorla parası alındı. Bunun üzerine iki mağdur hastaneye gitmek için arkadaşları E.B.’nin arabasına bindi. Fakat iki saldırgan bu kez de sopalarla arabayı parçaladı. Mağdurlar günün sonunda şikâyet için Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’ne gitti. Polis tarafından ifadesi alınmakla yetinilen iki saldırgan, savcılığa dahi gönderilmeden serbest bırakıldı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Ankara’da, 20 Ocak akşamındaki kâbus anları, saat 21.30 sularında başladı. Seks işçisi olarak çalışan Ç.D. ve Ş.E., saat 21.30 sularında Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi Sokak üzerinde araçlarında otururken, siren çalan bir başka otomobil yanlarına yaklaştı. Araçtan inen Seyit Şahin ve Ömer Durkan iddiaya göre polis rozeti göstererek kimliklerini istedi. Daha sonra Durkan, S.Ş.’nin alnına silah dayayıp çantasını aldı, nüfus cüzdanını ve 430 TL’sini gasp etti. Sonra Ç.D.’nin kolundaki bileziği zorla aldı. Ardından iki saldırgan sopalarla aracın camlarını ve kapılarını kırdı.

Döverek kolunu kırdılar

İki saldırgan yarım saat sonra aynı caddede aracında oturan G.A. adlı seks işçisinin yanına gidıp, “Sizi s... edeceğiz, polisiz, çıkar kimliğini” dedi. G.A.’nın kimlik sorması üzerine iki saldırgan mağdurun yüzüne biber gazı sıkıp demir sopalarla vurmaya başladı. Bu sırada G.A.’nın kolu kırıldı. G.A.’nın çantasını alan saldırganlar, çığlıklar üzerine yardıma gelen G.I. adlı seks işçisinin 40 TL’sine de el koydu. Saldırganlar uzaklaştıktan sonra iki mağdur, yakında araç içinde bekleyen E.B. ve Ş.P.’den “Beni hastaneye götürün” diyerek yardım istedi. Araç hastaneye doğru seyir halindeyken saldırganlar bir kez daha sahneye çıktı. Aracın önünü kesen saldırganlar kapıları açmaya çalıştı. Kapıları açamayan saldırganlar sopalarla aracın camlarını kırdı. Kırılan camlar nedeniyle E.B. bacaklarından yaralandı. Hastaneye gidemeyen mağdurlar Anafartalar Polis Merkezi’ne sığındı.

Mağdurlar ifade verirken daha sonra da iki saldırgan gözaltına alındı. Seks işçilerinden Ç.D.’nin bıçak çektiğini ve telefonlarını almaya çalıştığını ileri süren iki saldırgan, savcılığa bile sevk edilmeden serbest bırakıldı.

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği ve mağdurların avukatı Ahmet Toköz uygulamaya tepkili: “Adalet dağıtıcıları mağduriyetleri görmezden gelmeyi sürdürürken, saldırganları ve linç girişimcilerini destekleyen kararların altına imza atıyorlar. Altı trans kadın ve seks işçisinin yağmalandığı, kırık oluşturacak şekilde darp edildiği ve araçlarının kullanılamaz hale getirildiği saldırıların faillerinin serbest bırakılması, adaletin herkesin eşit olduğu anlayışa değil, savcıların kişisel ahlak anlayışlarına bırakıldığını gösteriyor.”