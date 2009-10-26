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Dünya

Transseksüelle seks valiyi götürdü

Roma’dan da sorumlu olan valiyi kaybeden Demokrat Parti mahalli seçimler öncesinde sarsıldı.

26 Ekim 2009 02:00

Transseksüel bir fahişeyle birlikte görüntüleri ortaya çıkan ve önceki gün “Bunlar montaj, istifa etmiyorum” diyen Lazio Bölge Valisi Piero Marazzo, artan baskılar üzerine yetkilerinden feragat ettiğini açıkladı. Roma’dan da sorumlu olan valiyi kaybeden Demokrat Parti mahalli seçimler öncesinde sarsıldı.

İtalyan basınına göre, dört jandarma, Marazzo’yu Temmuz ayında Natalie (sağ üstte) adlı transseksüel bir fahişeyle Roma’daki bir evde yakaladı. Yatak odasında 1.5 dakikalık bir video kaydedip şantaja başlayan jandarmalar, validen 8 bin euro sızdırdıktan sonra yakalandılar.
Natalie, sorgulamasında, “Piero benim nişanlımdı. Ama videodaki ben değilim. O Brenda adlı bir Brezilyalı” dedi. Partisi tarafından istifaya zorlanan Marazzo ise, “Zaaflarıma yenik düştüm” diyerek ailesinden ve seçmenlerinden özür diledi.

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