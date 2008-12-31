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Dünya

Transformers'a Pentagon kıyağı

Transformers filminin yeni bölümü için Pentagon, film yapımcılarına görülmemiş bir lojistik destek sağladı

31 Aralık 2008 02:00

Ülkemizde de gösterilen Hollywood yapımı Transformers filminin yeni bölümü için Amerikan Savunma Bakanlığı, film yapımcılarına bugüne kadar görülmemiş bir lojistik desteği sağladı

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Çekimlerinin bir bölümü Mısır'da yapılan filmin aksiyon sahneleri, Pentagon'un özel izniyle New Mexico'daki bir füze üssünde gerçekleştirildi.

Piramitleriyle ünlü Giza'daki çekimler için Kahire yönetiminin tarihte ilk kez izin verdiği film ekibi, savaş sahneleri için Pentagon tarafından görevlendirilen ve aralarında bir yarbayın da bulunduğu uzman bir ekipten danışmanlık aldı.

Filmde Pentagon'un izniyle Amerikan ordusuna ait olan 2 adet A-10 Thunderbolt II 'Warthog' jeti, 6 adet F-16 savaş uçağı, 10 adet zırhlı Humvee model araç, 2 Abrams ve 2 Bradley model tank, 2 adet füze rampası ve 2 zırhlı personel taşıyıcı kullanıldı.

Filmde, Hava Kuvvetleri'ne bağlı 'Golden Knights' paraşüt takımının da rol aldığı belirtildi.

Başrollerini ilk filmde olduğu gibi Shia LaBeouf ve Megan Fox'un canlandırdığı film, Autobot adlı iyi robotlarla Decepticon olarak adlandırılan kötü robotların arasında mücadeleyi anlatıyor.

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