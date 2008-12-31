Transformers'a Pentagon kıyağı

Çekimlerinin bir bölümü Mısır'da yapılan filmin aksiyon sahneleri, Pentagon'un özel izniyle New Mexico'daki bir füze üssünde gerçekleştirildi.Piramitleriyle ünlü Giza'daki çekimler için Kahire yönetiminin tarihte ilk kez izin verdiği film ekibi, savaş sahneleri için Pentagon tarafından görevlendirilen ve aralarında bir yarbayın da bulunduğu uzman bir ekipten danışmanlık aldı.Filmde Pentagon'un izniyle Amerikan ordusuna ait olan 2 adet A-10 Thunderbolt II 'Warthog' jeti, 6 adet F-16 savaş uçağı, 10 adet zırhlı Humvee model araç, 2 Abrams ve 2 Bradley model tank, 2 adet füze rampası ve 2 zırhlı personel taşıyıcı kullanıldı.Filmde, Hava Kuvvetleri'ne bağlı 'Golden Knights' paraşüt takımının da rol aldığı belirtildi.Başrollerini ilk filmde olduğu gibi Shia LaBeouf ve Megan Fox'un canlandırdığı film, Autobot adlı iyi robotlarla Decepticon olarak adlandırılan kötü robotların arasında mücadeleyi anlatıyor.