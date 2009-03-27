Transferin rotası Fransa

Yeni sezon için yabancı oyuncu arayışlarına başlayan Galatasaray, Fransa'da oyuncu takip ediyor. Sarı-kırmızılılar PSG'li Mamadou Sakho, Sochaux'lu Rabiu Afolabi ve Valenciennes'de forma giyen Carlos Sanchez ile ilgileniyor.



Turkcell Süper Lig ve Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Arjantin ve Fransa'da futbolcu izleyen teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ekibi, yönetime özellikle savunma bölgesi için uygun gördükleri futbolcuların isimlerini verdi.



Sarı-kırmızılılarda Meira'nın ayrılmasıyla birlikte kadrodaki yabancı sayısı 6'ya indi. Teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmazlık yaşayan ve izinsiz olarak ülkesine giden Lincoln'ün yanı sıra, Nonda, Linderoth ve De Sanctis'in durumları da henüz netlik kazanmış değil. Galatasaray'da yeri garanti olan yabancılar ise Harry Kewell ve Milan Baros.



Avrupa kulüplerinin listesinde yer alan Arda, Servet, Mehmet Topal ve Barış gibi oyuncuların ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yönetimin, ilgilendiği isimlerin başında Paris Saint Germain'de forma giyen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Mamadou Sakho yer alıyor.



Fransa futbolunun gelecekteki yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Sakho'nun transferindeki en büyük engel ise ödenecek bonservis ücreti. Başkent ekibinin geçtiğimiz aylarda sözleşmesini 2012 yılına kadar uzatan Sakho için 3 milyon EURO'dan az bir teklifi kabul etmemesi bekleniyor.



Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim de, Mevlüt Erdinç'in Sochaux'dan takım arkadaşı Rabiu Afolabi. Sezon sonunda bitecek kontratı 29 yaşındaki Nijeryalı stoperi Galatasaray için cazip kılan nedenlerin başında geliyor.



Sarı-kırmızılar ayrıca, Valenciennes'in Kolombiyalı defansif orta saha oyuncusu Carlos Sanchez ile de ilgileniyor.

