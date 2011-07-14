-TRANSFERİN GÖZDESİYDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu İbrahim Akın, meslek hayatının en sıkıntılı günlerini geçiriyor. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen İbrahim Akın, büyük bir kulübe transfer olasılığı bulunduğu dönemde, kendisini şok biçimde cezaevinde buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da iyi performans gösterdiği sezonun sonunda İbrahim Akın'ın adı transfer dönemi başında başta Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere bazı kulüplerle anılmıştı. Ancak anlaşma sağlanamayınca yeni sezon hazırlıklarına takımıyla başlamıştı. Altay'da kendisini gösterdikten sonra 2004-2005 sezonu öncesi Beşiktaş'a transfer olan İbrahim Akın, 4 sezondur İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyiyordu. Kariyeri boyunca (A) Milli Takım formasını da giyen 27 yaşındaki İbrahim Akın'ın, federasyon kayıtlarına göre 31 Mayıs 2012 tarihine kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.